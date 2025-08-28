DOLAR
Vali Toraman Gökçeada'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışmasını İnceledi

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada'da devam eden TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'nı ziyaret ederek gençlerle buluştu, çalışmaları ve stantları inceledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:50
Vali Toraman Gökçeada'da TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışmasını İnceledi

Ziyaret ve inceleme

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada'da 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasına katılan gençlerle bir araya geldi.

Vali Toraman, ziyaretinde Gökçeada Havalimanında önceki gün başlayan yarışma hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yarışmaya katılan gençlerle görüşen Toraman, Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve Savaşan İHA ile Kamikaze İHA görevlerinden oluşan yarışmanın ikinci günündeki çalışmaları takip etti ve alana kurulan stantları gezdi.

Eşlik eden yetkililer

Vali Ömer Toraman'a ziyarette şu isimler eşlik etti: Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile diğer ilgililer.

