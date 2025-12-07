Vali Zorluoğlu, DESOB Oda Başkanlarıyla Esnafın Taleplerini Dinledi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DESOB ve oda başkanlarıyla yaptığı toplantıda esnafın sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:39
Toplantı ve gündem

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odasına (DESOB) bağlı oda başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda TESK Genel Başkan Vekili ve DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ile DESOB’a bağlı oda başkanları katıldı. Yapılan görüşmede esnafın sorunları, talepleri ve çözüm önerileri geniş kapsamlı şekilde ele alındı.

Başkan Ebedinoğlu, önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek katılımlarından dolayı Vali Zorluoğlu’na teşekkür etti.

