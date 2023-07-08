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Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı

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Valilik duyurdu! O ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Hava sıcaklıklarının artışıyla vatandaşlar kendini dışarıya atarken doğal yaşam için tercihler ormanlardan yana kullanılıyor. Bunun üzerine o ilden orman yangınları üzerine önlemler alındı.

Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, tarafından ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan karara göre 15 Temmuz ve 15 Eylül aralığında mesire alanları dışındaki alanların girişi kapatıldı. Ormanlık alanlarda oluşabilecek yangınların önüne geçmek için mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklandı.

ORMANLARA GİRİŞLER  KAPATILDI

Kastamonu ili Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 09.05.2023 tarih ve 01 No’lu kararlarına istinaden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E-10818 sayılı Turizm Bölgeleri Güvenlik Tedbirleri genelgenin yayınlanması üzerine hava sıcaklıklarının yükselmesi ve alışılmışın dışında  olmasıyla önlemler alındı.

orman yangınları

Orman alanların yanında yapılacak düğün ya da farklı organizasyonlar orman yangınlarına neden olabileceğinden ötürü havai fişek, niyet balonu ya da farklı yanıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına karar verildi.

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