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Valilik duyurdu: Sinop'ta ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasak

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Valilik duyurdu: Sinop'ta ormanlık alana girişler 30 Eylül'e kadar yasak
Bu haber Sinoplu vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ormanlık alanlara girişler 30 Eylül tarihine kadar yasaklandı! Tüm detaylar haberimizde.

Sinop Valiliği önemli duyurular yaptı. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre 30 Eylül tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Sinop Valiliği Sinoplu vatandaşları yakından ilgilendiren önemli duyurular yaptı. 30 Eylül tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde; 'Yaz mevsimiyle birlikte bölgede sıcaklık değerlerinin artması, buna bağlı yaşanabilecek olağanüstü hava olayları sebebiyle ilimizde orman yangınlarının olabileceği değerlendirilecek ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez değeri olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için aşağıdaki kararlar alındı. 

sinop ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Sinop il sınırları içindeki yetkili kurumlar tarafından belirlenen tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz ve 30 Eylül tarihi arasında yasaklandı. Bu karar Sinop il sınırları içindeki bütün ormanlık alanlara uygulanacaktır. Karara karşı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlemler uygulanacak.' 

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