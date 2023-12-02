Valilik ve Metoroloji'den Peş Peşe Uyarı: 4 İl İçin Sarı Kod Verildi!

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede etkisini gösteren kış mevsimi, fırtına ve yağışlar nedeniyle yaşamı olumsuz yönde etkileniyor. Bu durum çeşitli uyarıları da beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un kuzey ilçelerinde kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

İstanbullulara Tedbirli Olun Çağrısı



İstanbul’da kısa süreli fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün İstanbul’un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle “sarı” kodlu uyarıda bulunuldu. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. Valilik, fırtınanın ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara sebep olabileceğini hatırlattı.

Yurt Genelinde Fırtınanın Etkileri Görülecek

Ülke genelinde etkili olması beklenen fırtınanın, İstanbul’un yanı sıra pek çok il ve ilçe için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Genel hava durumunda ise, Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava hakim. Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin güney ve Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde sağanak yağış görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus oluşuyor.

Ege Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava var. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’ne bakıldığında ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken bölgede yağış beklenmediği belirtildi.







