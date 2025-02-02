Valiliklere Yeni Genelge: Sosyal Konut Arazi Belirleme Süreci Başlıyor

Çevre Bakanlığı'ndan Sosyal Konut Genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor.

Genelgede, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un imzasını taşıyan 'Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi' doğrultusunda, valiliklerden arazilerle ilgili bilgi ve belgeler talep edildi.

Konut Hakkı Vurgusu

Genelgede, Anayasa'daki 'konut hakkı' prensibi hatırlatıldı ve devletin, şehirlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alması gerektiği belirtildi. Ayrıca toplu konut teşebbüslerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Nüfusa Göre Konut Planlaması

Kent merkezleri ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapılması planlanıyor. Valilere, yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetindeki taşınmazların belirlenmesi talimatı verildi.

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiği özellikle belirtilirken, tarım, orman, sulama bölgesi ve sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerin bilgisi toplanarak bakanlığa iletilmesi istendi.

Veri ve Belge Talebi

Valiliklerden, mülkiyet sınırlarının sayısal verileri varsa 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, imar planı bulunmadığında ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar ile jeolojik-jeoteknik etüt raporları ve taranmış pafta örnekleri talep edildi.

TOKİ'nin Başarılı Projeleri

Öte yandan, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatı inşa edildi. Bu projelerle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunulmuşken, tüm illerde 312 bin sosyal konut yapımına da devam edilmektedir.

Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.

Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.