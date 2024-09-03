Valla Kanyonu Geliştirme Projesi Kapanış Çalıştayı Tamamlandı

Kastamonu'nun ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Valla Kanyonu'nun turistik değerinin artırılmasına yönelik projede önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen kapanış çalıştayı ile Valla Kanyonu'na yönelik stratejiler belirlendi.

Pınarbaşı İlçesinin Tanıtımına Katkı

Pınarbaşı ilçesinde yer alan bu proje, Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma Projeleri arasında öne çıkıyor. Projenin yürütücüsü, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hakkı Çılgınoğlu, kanyonun tanıtımının önemine dikkat çekerek, "Valla Kanyonu, bölge turizmi açısından kritik bir değere sahip. Kanyonun etkili bir şekilde tanıtılması, turizm bilincinin artırılması ve dört mevsim boyunca profesyonel çekimler gerçekleştirilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Proje Hedefleri ve Gelecek Planları

Çılgınoğlu, yürüyüş rotalarının ve spor aktivitelerinin belirlenmesi, kanyon çevresinde yer alan şifalı bitkilerin tanıtımının sağlanması gibi pek çok hedefin gerçekleştirildiğini belirtti. Çalıştay sonuçlarının bir rapor haline getirileceğini de sözlerine ekledi.

Projenin Önemine Vurgu

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, projenin bölge turizmine yapacağı katkıların altını çizerken, Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı ise Horma ve Valla Kanyonları'nın turizm açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Arı, bu tür çalışmaların olumlu sonuçlar doğuracağı inancını taşıdığını ifade etti.