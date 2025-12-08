Van-Bahçesaray'da 3 Bin Rakımlı Karabet Geçidi'nde Kar ve Yoğun Sis

Van-Bahçesaray karayolunda kar ve sis etkili oldu

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ulaşımda aksamalar

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu.

Van'da dün merkezde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bu durum, özellikle geçidin bulunduğu bölgede görüş mesafesini düşürdü.

Kar ve yoğun sis nedeniyle Karabet Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı; bazı araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve trafik zaman zaman aksadı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek karla mücadele ekiplerinden bilgi aldı ve müdahalelerin devam ettiğini bildirdi.

