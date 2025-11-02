Van-Bahçesaray'da Çığ Yataklarına "Palye" Setleriyle Önlem

Van-Bahçesaray kara yolunun iki çığ yatağına kar kütlelerinin hızını düşürmek için "palye" setleri kazıldı; bölge 7/24 kamera ve kar ölçüm direkleriyle izlenecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:21
Van — 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen iki çığın ardından 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda, benzer acıların tekrarlanmaması için yeni güvenlik önlemleri hayata geçirildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl başlatılan çalışmalarda, sık sık çığların görüldüğü iki büyük yatakta kar kütlelerinin hızını düşürmek amacıyla "palye" adı verilen derin ve geniş setler kazıldı. İş makineleriyle yaklaşık bir aydır süren kazı çalışmalarının tamamlanmasıyla yoldaki çığ riski azaltılacak ve kışın uygun görülen günlerde vatandaşlara güvenli ulaşım imkanı sağlanacak.

Bölgeye ayrıca kar seviyesini gösteren direkler yerleştirildi ve tüm hava şartlarında kayıt alabilen kameralarla 7/24 izleme yapılacak. Bu tedbirlerle kara yolundaki hareketliliğin anlık takip edilmesi hedefleniyor.

Yolun Karabet Geçidi bölümünde her kış metrelerce kar biriktiğini ve yaz aylarına kadar erimeyen karın çığ riski oluşturduğunu belirten sürücü Cebrail Özmen, çalışmaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti:

"Alınan tedbirleri çok önemli buluyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla bölgeye kar ölçüm direkleri yerleştirildi, kamera takıldı, hendekler kazılıyor. Yapılan tüm çalışmalar bu yolda seyahat edecek vatandaşların güvenliği için. İnşallah bu tedbirler geliştirilerek daha iyi seviyelere taşınır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun."

Van-Bahçesaray kara yolu, 4 ve 5 Şubat 2020'deki felaketin ardından benzer riskleri önlemek amacıyla her yıl kışın trafiğe kapatılıyor; yürütülen çalışmalarla kış sezonunda kontrollü ve güvenli ulaşım sağlanması amaçlanıyor.

Haber: ÖZKAN BİLGİN

