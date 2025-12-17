Van-Bahçesaray Yolunda Çığ: Karabet Geçidi Ulaşıma Kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı, Van-Bahçesaray karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde meydana gelen çığ sonucu yol geçici olarak trafiğe kapandı.

Karayolları ekipleri bölgedeki çalışmaları sürdürüyor

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güzergahın açılması için bölgede çalışma başlattı.

Kaymakamlık duyurusu

Bahçesaray Kaymakamlığı konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Karayolları ekipleri tarafından, çığ düğmesi nedeniyle 65-51 Bahçesaray ilçesine bağlı Liman Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi arasındaki karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır".

