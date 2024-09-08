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Van Barosu, Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Birinci Oldu

TBB'nin düzenlediği Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Van Barosu birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:19
Van Barosu, Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nda Birinci Oldu

Van Barosu'nun Başarısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından gerçekleştirilen Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışmasında bu yıl birinciliği Van Barosu kazanmıştır. TBB'nin açıklamasına göre, 9. kez düzenlenen bu yarışmanın final karşılaşmaları 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.

Final müsabakalarının detayları

Mayıs ayında 56 baronun katıldığı bölge elemelerinde birinciliği elde eden Antalya, Batman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Trabzon ve Van baroları finalde yarıştı. İki gün süren yarışmaların sonucunda Van Barosu ilk, Kocaeli Barosu ikinci, Antalya Barosu ise üçüncü olmuştur.

Yarışma Açılışı

Yarışma sürecinin başlangıcında TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Ercan Demir konuşmalar yapmıştır. Sağkan, yarışmaya katılan tüm stajyer avukatların kazanmış olduğuna inandığını belirtti. Bunun yanı sıra, rekabetin yarışmanın öneminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Sağkan’ın mesajı

Sağkan, "Bundan birkaç sene sonra, mesleğin hangi alanında olursanız olun bu yarışmaya katılarak kazandığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Stajyer avukatlarımızı medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum," şeklinde ifade etti.

Ödül Töreni

Yarışmanın ödülleri, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı Ercan Demir tarafından takdim edilmiştir.

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