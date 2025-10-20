Van Başkale'de 1470 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrolü sonucu bir otomobilin içinde gümrük kaçağı 1470 paket sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde, bir otomobilin içine gizlenmiş 1470 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.O. hakkında adli işlem yapıldı.

