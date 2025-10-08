Van Başkale'de 21 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:59
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Operasyon Detayları

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

