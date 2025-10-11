Van Başkale'de Asetik Asit Anhidrit ve Sodyum Hidroksit Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ile 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi; bir şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 18:14
Van Başkale'de Asetik Asit Anhidrit ve Sodyum Hidroksit Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde kimyasal maddeler ele geçirildi

Operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit...

Van'ın Başkale ilçesinde 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
2
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı
3
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
4
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
6
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
7
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?