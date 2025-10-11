Van Başkale'de Asetik Asit Anhidrit ve Sodyum Hidroksit Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde kimyasal maddeler ele geçirildi

Operasyon detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şubesi müdürlükleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kilo 580 gram asetik asit anhidrit ve 3 kilo 88 gram sodyum hidroksit ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

