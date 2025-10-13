Van Başkale'de 'Kasten Adam Öldürme'den 11 Yıl 3 Ay Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Valilik duyurdu: Jandarma ekipleri operasyon düzenledi

Van'ın Başkale ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü H.R. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan H.R., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.