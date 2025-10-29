Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de Cumhuriyet'in 102. yılı törenlerle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlandı. Törenler valiliklerde tebrik kabulü, resmi programlar, öğrenci gösterileri, spor aktiviteleri ve tören geçişleriyle sürdü.

Van

Törenler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başladı ve Beşyol Meydanı'ndaki programla devam etti. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler seslendirdi. Eskrim, jimnastik ve halk oyunları gösterileri yapıldı; sporculara ödüller verildi.

Tören geçişinin ardından Vali Balcı ve protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlarla bayramlaştı ve gazilerle fotoğraf çektirdi. Vali Balcı konuşmasında, ülke genelinde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurguladı; Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadele sonucu ortaya çıkan bir eser olduğunu ifade etti.

Programa Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç askeri araçla halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Karakaya, Cumhuriyetin milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının cumhuriyeti milletin iradesiyle tesis ettiğini söyledi. Karakaya, Atatürk'ün 'en büyük eserim' diyerek emanet ettiği Cumhuriyetin korunması ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin şiirleri ve yarışmalarda dereceye girenlere ödül töreninin yer aldığı programda; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler hazır bulundu.

Hakkari

Merzan Futbol Sahası'ndaki törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural askeri araçla alandakilerin bayramını kutladı. Programda saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı iletildi.

Vali Çelik konuşmasında Cumhuriyetin herkesin ortak çatısı olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletin küllerinden doğarak devleti yeniden inşa ettiğini ve Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu belirtti. Öğrenciler zeybek, oratoryo, jimnastik, bayrak koreografisi ve halk oyunları gösterileri sundu; Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve eğitmen pilot Hasan Tur paramotorla uçuş gerçekleştirdi.

Programda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cafer Öz, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayati Çavuş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta törenler, Vali Avni Çakır'ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı ve Kent Meydanı'ndaki programla sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

Vali Çakır, Cumhuriyetin milli iradenin ve yeniden doğuşun simgesi olduğunu belirterek 102. yıl dönümünün gurur ve coşku içinde kutlandığını ifade etti. Konuşmasında 1071 Malazgirt Zaferi'nden ve milletin tarih boyunca gösterdiği kahramanlıktan hareketle Cumhuriyetin temelindeki ruhu vurguladı.

Öğrenci şiirleri, sportif faaliyetler ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı törende yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Kortej yürüyüşüyle sona eren programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, askerler, polisler, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, Beşyol Meydanı'nda devam etti.