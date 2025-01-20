Van, Bitlis ve Muş'ta 293 Yerleşim Birimi Ulaşım Sorunu Yaşıyor

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları, toplamda 293 yerleşim biriminin ulaşımını olumsuz etkiledi. Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Van'da 98 Mahalle ve 157 Mezra Kapalı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamalara göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelindeki 98 mahalle ve 157 mezra yolunun kapandığı bildirildi. Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personel ile kapanan yolların açılması için çalışmalar başlatıldı.

Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediklerini belirtti.

Muş'ta Ulaşımda Aksamalar Görülüyor

Muş merkez ve ilçelerinde de kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını bildirdi. Yentür, yolların açılması için gerekli çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ile 157 mezranın yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ile 157 mezranın yolu kapandı.