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Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:54
Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Baştoğ, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Başkan Baştoğ'dan Önemli Katılım

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği ‘Yılın Kareleri’ oylamasına katılarak önemli bir etkinliğe destek verdi.

Anadolu Ajansı'nın Etkisi

Bu oylama, Anadolu Ajansı'nın yıl içerisinde çekilen en iyi fotoğraflarının seçilmesi amacıyla düzenleniyor ve geniş bir katılım sağlıyor. Fotoğrafçılıkla ilgilenen herkes için kayda değer bir fırsat olan bu etkinlik, toplumsal olayları en güzel şekilde yansıtan kareleri öne çıkartıyor.

Oylamaya Dair Detaylar

Baştoğ, bu tür etkinliklerin medya ve hukukun birleşimi açısından önemli olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı'nın etkinliğine katılmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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