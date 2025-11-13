Van Çaldıran'da 3 Kalaşnikof ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van Çaldıran'da jandarma operasyonunda 3 Kalaşnikof, 6 şarjör ve 150 fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:11
Van Çaldıran'da 3 Kalaşnikof ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van Çaldıran'da 3 Kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin operasyonunda silah ticareti iddiasına soruşturma

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çaldıran ilçesi İncealan Mahallesi’nde, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda; 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 150 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheliler F.T. (30) ve V.T. (29) gözaltına alınarak adli tahkikata başlandığı bildirildi.

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 3 ADET UZUN NAMLULU...

VAN’IN ÇALDIRAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 3 ADET UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Yenipazar’da altyapı ve yeşil alan çalışmaları Çarşı Mahallesi’nde sürüyor
4
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
5
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
6
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
7
Maltepe Esenkent Metrosunda İntihar Girişimi — Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı