Van Çaldıran'da 3 Kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin operasyonunda silah ticareti iddiasına soruşturma

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çaldıran ilçesi İncealan Mahallesi’nde, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda; 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 150 adet 7.62 mm çapında fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Şüpheliler F.T. (30) ve V.T. (29) gözaltına alınarak adli tahkikata başlandığı bildirildi.

