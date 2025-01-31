Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından seçilen etkileyici fotoğraflar, halk oylaması ile değerlendirilmeye alındı.

Karahan, oylama sırasında Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını desteklediklerini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin toplumda önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Oylamada, sanat ve medya alanındaki başarılı isimlerin katkı sağladığı dikkat çekti.

Bu yıl düzenlenen "Yılın Kareleri" etkinliği, yalnızca fotoğraf sanatını değil, aynı zamanda haberleşme ve toplumu bilgilendirme alanındaki önemi de gözler önüne seriyor.