Van'da 10 Aile Sağlığı Merkezi yenilendi

Sağlık Bakanlığı kurumsal kimlik dönüşümü kapsamında, Van'da 10 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yeni kimliğiyle hizmet vermeye başladı.

Kurumsal kimlik çalışması

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu talimatıyla ülke genelinde yürütülen dönüşüm çalışmaları, Van'da da Sağlık Bakanlığı kurumsal kimlik rehberi doğrultusunda uygulandı. Mevcut fiziki yapılar, tabela düzenleri, iç ve dış mekan tasarımları ile bilgilendirme materyalleri kılavuza göre revize edildi.

Çalışmaların amacı, birinci basamak sağlık merkezlerinde vatandaşlara daha düzenli, erişilebilir ve kurumsal bir hizmet ortamı sağlamak; ayrıca Türkiye genelinde görünürlük ve hizmet standardizasyonu oluşturmaktır.

İpekyolu 18 Nolu ASM ve saha çalışmaları

Kentteki merkezlerden biri olan İpekyolu 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Karpuzalan Mahallesi'nde modern yüzüyle hizmete başladı. Konuya ilişkin konuşan İpekyolu 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Mazhar Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, Şubat ayında tüm ASM’lere ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla anketler gönderilerek öneri ve talepler toplandı. Ardından Temmuz ayında Bakanlığımız tarafından, Aile Sağlığı Merkezlerinin standardizasyonuna ilişkin bir kılavuz yayınlandı. Bu kılavuzda, ASM’lerin en küçük detayına kadar nasıl olması gerektiği; kapıların rengi, iç duvarların boyası, dış tabelaların tasarımı gibi tüm unsurlar ayrıntılı bir şekilde açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kılavuz doğrultusunda il genelinde bir çalışma başlattı"

Yalçın, ayrıca "ASM’mizde yaklaşık 15-20 gün süren yoğun bir çalışma yürütüldü. İç duvarlar boyandı, dış tabelalar yenilendi, fiziki düzenlemeler kılavuza uygun hale getirildi. Özellikle iş tabelalarımız yenilenerek kurumsal kimliğe uygun bir görünüme kavuştu. Bu yenileme çalışmaları, hem bizim çalışma şartlarımızı önemli ölçüde iyileştirdi hem de vatandaşlarımızın ASM’ye bakışını olumlu yönde etkiledi. Gelen hastalar, yeni renklerin ve düzenlemelerin ASM’ye ferah ve modern bir hava kattığını ifade etti. Sonuç olarak, Aile Sağlığı Merkezleri artık çok daha kurumsal, düzenli ve vatandaş memnuniyetini önceleyen bir yapıya kavuştu" sözleriyle süreci özetledi.

Yenilenen ASM’nin yeni fiziki yapısını gören hastalar, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMSAL KİMLİK DÖNÜŞÜMÜ KAPSAMINDA, VAN’DA 10 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (ASM) YENİ KİMLİĞİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.