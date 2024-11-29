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Van'da 10 Gün Süreyle Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Van Valiliği, shows and outdoor meetings are banned for 10 days due to security measures.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:48
Van'da 10 Gün Süreyle Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Van'da Gösteri Yürüyüşü Yasağı!

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda belirlenen sınırlandırmaların, eylemlerin ve saldırıların önlenmesine yönelik alındığı belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı vurgulandı.

Yasak Kapsamı ve Süreç

Açıklamada, 29 Kasım-8 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yasakla ilgili detaylar açıklandı. Geçici yasak, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine dayanarak basın açıklamaları, oturma eylemleri ve her türlü protesto faaliyetinin yasaklandığını içeriyor. Buna ek olarak, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülen etkinlikler haricinde, tüm bu faaliyetlerin kesinlikle yapılması yasaklandı.

Giriş ve Çıkış Kontrolleri

Yapılan açıklamada, belirtilen tarihler boyunca İl ve ilçelerden giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirileceği de bildirildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde belirtilen yasaklar kapsamındaki eylemler için, il sınırları içinde herhangi bir yasadışı etkinliğe katılım sağlaması beklenen şahıs ve grupların girişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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