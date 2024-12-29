Van'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Erciş İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 11 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Erciş Kaymakamlığı’nın yayımladığı bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, devriye görevi esnasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, 11 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisi de verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.