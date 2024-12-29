DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.343.972,77 -0,15%

Van'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 12:06
Van'da 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Erciş İlçesinde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 11 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon Detayları

Erciş Kaymakamlığı’nın yayımladığı bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, devriye görevi esnasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde, 11 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan yabancı uyruklular, gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişinin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bilgisi de verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEM Parti'den İmralı Ziyareti Üzerine Açıklama
2
Güney Kore'de Uçak Kazası: 174 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Iğdır Şehir Hastanesi, Komşu Ülkelere Sağlık Hizmeti Verecek
4
Rusya Yanlısı Hackerlar, İtalya'da Önemli Resmi Siteleri Hedef Aldı
5
Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi ile Zorbalığa Karşı Mücadele
6
Gürcistan'da Mikheil Kavelaşvili Cumhurbaşkanı Olarak Göreve Başladı
7
Alanya'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Yakalandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak