DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,34 0,64%
ALTIN
2.937,9 -0,67%
BITCOIN
3.233.425,11 -1,43%

Van'da 12 Kilo 900 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van Edremit'te 12 kilo 900 gram esrar bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:57
Van'da 12 Kilo 900 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti ve nakline karşı yürütülen mücadeleler devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Kasım tarihinde ilçede bulunan bir metruk binada şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde depoladığına dair bilgi aldı.

Bu ihbarın ardından hızla harekete geçen ekipler, yapılan operasyon sonucunda şüphelinin üzerinde ve metruk binada gerçekleştirdikleri aramada toplamda 12 kilo 900 gram esrar buldu. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli...

Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Seferihisar'da Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
2
Alanya'da Muz Serasında Raylı Sistem Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
3
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri İle Müdahale Başladı
4
Türkiye, Çad'daki Selzedelere 1000 Aile İçin Gıda Yardımı Gönderdi
5
Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Uyuşturucu ile İki Şüpheli Yakalandı
6
Mansur Yavaş: Fazla Yol Yapmak, Trafiği Tıkıyor
7
DSÖ, M Çiçeği Virüsüne Karşı LC16m8 Aşısını Onayladı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı