Van'da 12 Kilo 900 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti ve nakline karşı yürütülen mücadeleler devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Kasım tarihinde ilçede bulunan bir metruk binada şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde depoladığına dair bilgi aldı.

Bu ihbarın ardından hızla harekete geçen ekipler, yapılan operasyon sonucunda şüphelinin üzerinde ve metruk binada gerçekleştirdikleri aramada toplamda 12 kilo 900 gram esrar buldu. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kesintisiz devam edeceği bildirildi.

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Van'ın Edremit ilçesinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.