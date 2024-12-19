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Van'da 143 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu. İki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:31
Van'da 143 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 143 Kilo Ele Geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve nakli faaliyetleri yürütüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda şüpheli bir aracı tespit etti ve arama gerçekleştirdi. Arama sonuçları, 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirilmesiyle neticelendi.

Şüpheliler Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan şahıslar, uyuşturucu ticareti ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir araçta 143 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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