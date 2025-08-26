Van'da 193 Kişi Yakalandı: 91 Hükümlü 320 Yıl 5 Ay 20 Gün Ceza ile Cezaevine

Van'da 193 kişi yakalandı: Hükümlüler cezaevine teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 10-24 Ağustos çalışmaları sonuç verdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince 10-24 Ağustos tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 193 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında, hakkında toplamda 320 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 91 hükümlü de bulunuyor. Bu hükümlüler eksiksiz olarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler ise şu şekilde: 4 av tüfeği, 169 av tüfeği kartuşu, ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca, 244 tombala kartı, 422 oyun kartı, tombala makinesi ve 1970 paket kaçak sigara.

Emniyet birimleri, kent genelinde suçla mücadelede kararlılık mesajı vererek benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.