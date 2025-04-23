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Van'da 25 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da durdurulan bir cipte 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 20:15
Van'da 25 Kilo 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir narkotik operasyonunda, 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Edremit uygulama noktasında bir cip durduruldu.

Narkotik Detayları

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri görevlileri tarafından yapılan incelemede, cipte bulunan valize gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, bu miktardaki uyuşturucunun ele geçirilmesi, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak kaydedildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sonucunda, cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan cipte yapılan aramada 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele...

Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan cipte yapılan aramada 25 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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