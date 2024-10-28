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Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı fener alaylarıyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 22:31
Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alaylarıyla Kutlandı

Van'ın Çatak ve Erciş ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çatak'ta Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kapsamında bir fener alayı gerçekleştirildi.

Çatak'taki Kutlama

Çatak'ta yapılan etkinlikte bando ekibi eşliğindeki yürüyüş, ilçe otogarında toplanan öğrenciler ve yerel halkın katılımıyla öğretmen evine kadar sürdü. Yürüyüş boyunca çevredeki esnaf alkışlarla destek verirken, evlerinden izleyen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla katılımcılara eşlik ettiler.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Yürüyüşe ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, protokol üyeleri, askeri personel ve öğretmenler de katıldı.

Erciş'teki Etkinlikler

Erciş ilçesinde ise Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zafer Akkaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile birlikte ilçe sakinleri Van Yolu Caddesi'nde toplandı.

Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 101 gencin 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdığı etkinlikte, katılımcılar Tugay Caddesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Vatandaşların Düşünceleri

Etkinliğe katılan Gizem Arslan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için alanda bulunduklarını belirterek, "Eşimin görevi nedeniyle Van'da bulunuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bize böyle güzel bir ülkeyi armağan ettikleri için ruhları şad olsun," dedi.

Diğer bir katılımcı Cansu Berfin Zorlu ise Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi....

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 101 gencin 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdığı etkinlikte katılımcılar, Tugay Caddesi'ne kadar yürüdü.

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi....

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü dolayısıyla 101 gencin 60 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdığı etkinlikte katılımcılar, Tugay Caddesi'ne kadar yürüdü.

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