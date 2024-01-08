Van'da 29 kilo 40 gram uyuşturucu ele geçirildi

Geçtiğimiz hafta Van'da yapılan operasyonda, 29 kilo 40 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da 29 kilo 40 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Kentte uyuşturucu madde satan, taşıyan veya saklayan kişilere karşı operasyonlar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, bu konuda yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

VAN'DA 29 KİLO 40 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

1-7 Ocak tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlarda 29 kilo 40 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

Uyuşturucu madde satın alan, satan veya elinde bulunduran 4 kişi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve sahip olma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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