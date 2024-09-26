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Van'da 296 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Edremit ilçesinde, minibüste gerçekleştirilen operasyonda 296 kaçak cep telefonu bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:30
Van'da 296 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Cep Telefonları Yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, gümrük kaçağı toplamda 296 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla harekete geçti. Ekipler, bir minibüste yaptıkları aramada belirtilen telefonları buldu.

Sürücü Gözaltında

Operasyon sırasında minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 296 cep telefonu ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde minibüste gümrük kaçağı 296 cep telefonu ele geçirildi.

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