Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı

Van Gölü'ndeki "Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali", badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın heyecanını yaşatıyor. Festival, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor.

Festivalin Açılışı ve Etkinlikler

Renkli görüntülerle açılışı yapılan festival, Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşti. Ziyaretçiler, yeşil ve mavi tonlarıyla bezeli, rengarenk çiçeklerin açtığı Akdamar Adası'nda etkinliklere katıldılar.

Şiirler ve Sanat Performansları

Etkinlikler arasında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı ve yerel sanatçılar türküler seslendirdi. Festivalde ayrıca düzenlenen foto safariye katılan yüzlerce fotoğrafsever, adanın ve üzerindeki tarihi mekanların fotoğraflarını çekerek bu anılara ölümsüzlük kazandırdılar.

Önemli Açıklamalar

Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, festivallerin şehirlerin doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtma açısından önem taşıdığını belirtti. Gültekin, "Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Şehirlerin sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal zenginlikleri tanıtmayı hedefliyoruz," dedi.

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız da, Anadolu’da baharda ilk açan çiçeklerin bölgedeki eşsiz güzelliği temsil ettiğini vurguladı. Yıldız, "Bu festivalin düzenlenmesi ayrı bir önem taşıyor. Akdamar Adası, badem çiçekleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor," diye ekledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, adanın badem çiçekleriyle buluştuğunda büyüleyici bir tabloya dönüştüğünü belirtti. Şahin, bu atmosferi festival ile paylaşmanın önemini vurguladı.

Festival, Bitlis'ten gelen Tuba Beyhan gibi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Beyhan, "Akdamar Adası güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Her şey çok güzel," ifadelerini kullandı.

Festivalin yarın da çeşitli etkinliklerle devam edeceği duyuruldu.

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki "Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapıyor. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan ziyaretçiler, adada gezdi ve etkinliklere katıldı.

Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla baharın tonlarına bürünen Van Gölü'ndeki "Akdamar Adası 3. Badem Çiçeği Festivali"ne ev sahipliği yapıyor. Edremit ve Gevaş ilçelerinden teknelerle adaya taşınan ziyaretçiler, adada gezdi ve etkinliklere katıldı.