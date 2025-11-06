Van'da 3 Aylık Kalp Hastası Bebek Uçak Ambulansla İstanbul'a Sevk Edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 3 aylık Y.A., konjenital kalp hastalığı tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amacıyla İstanbul'a sevk edildi.

Nakil Süreci

Hasta bebek, sevk edildiği merkez olan İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uçak ambulansla nakledildi.

Uçak ambulansın kalkışının Erzurum Havalimanından yapılacak olması nedeniyle, bebeğin Van'dan Erzurum'a nakli Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans tarafından gerçekleştirildi.

