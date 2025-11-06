Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Özalp ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başkale ilçesi Bebleşin ve Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 850 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı, 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca Tuşba ilçesi Timar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 225 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı ve şüpheli A.F. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

