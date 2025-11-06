Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da jandarma operasyonlarında toplam 3 bin 75 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:41
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ve Özalp ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Başkale ilçesi Bebleşin ve Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 850 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı, 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

Ayrıca Tuşba ilçesi Timar mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 225 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındığı ve şüpheli A.F. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

VAN’IN BAŞKALE VE ÖZALP İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 3 BİN 75...

VAN’IN BAŞKALE VE ÖZALP İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 3 BİN 75 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

VAN’IN BAŞKALE VE ÖZALP İLÇELERİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 3 BİN 75...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Altın Rekor Kırarken Gümüş Yeni Yatırım Aracı
2
Boyraz Kocaeli Üniversitesi'nde Gençlere Milli Hızlı Tren'i Tanıttı
3
Muş'ta İRAP İzleme ve 2025-2026 Kış Tedbirleri Toplantısı
4
Van'da 3 bin 75 paket kaçak sigara ele geçirildi
5
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
6
Düzce'de Jandarma Komandolar Eğitimde: Vali Selçuk Aslan Ziyareti
7
Muş’ta Kardeşini Öldüren Şüpheli Van Beşyol’da Yakalandı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu