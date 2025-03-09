Van'da 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 4 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren dört göçmen tespit edildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli ise, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu mücadele, Van'da göçmen kaçakçılığına karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.