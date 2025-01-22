Van'da 41 Kilo 700 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 41 Kilo 700 Gram Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler üzerine etkili çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yaptıkları aramada bu önemli miktarda uyuşturucuya ulaştı. Operasyon sırasında bir şüpheli de gözaltına alındı.

Bu operasyon, Van'daki uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Emniyet güçleri, halk sağlığını tehdit eden bu tür suçlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edecek.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir ikamette 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.