Van'da 41 Kilometrelik Çevre Yolunda Hummalı Çalışma

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Gümrük Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla inşa edilen 41 kilometrelik çevre yolu projesinde çalışmalar hızla sürüyor.

Çalışma Alanı ve Kaynaklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen projenin 21 kilometrelik kısmını oluşturan Beyüzümü mevkisindeki Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı bölümü ile Kurubaş, Memur-Sen TOKİ bölgesindeki çalışmalara yoğunluk verildi. Bakanlığın yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalardan yaklaşık 348 işçi ve 24 teknik personel, 182 iş makinesi ile sahada görev alıyor.

Yerinde İnceleme ve Hedefler

Çevre yolunun tamamlanan bölümlerini Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullanarak inceleyen AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AA muhabirine kentte konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Türkmenoğlu, çevre yolunu en kısa sürede tamamlayıp insanların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yol 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor. Erciş yolu ile Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yolu arasındaki 18 kilometrelik çevre yolunun yüzde 99'u tamamlandı. Bu kısmı 1,5 ay içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Edremit-Gürpınar-Hakkari yollarını bağlayacak 11 kilometrelik hattının da yüzde 90'ı bitti. Çevre yolunun geneline bakıldığında yüzde 70'i tamamlandı. Hummalı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yakından takip ettiği çalışmayı biz de sürekli inceliyoruz."

Altyapı ve Son Durum

Türkmenoğlu, çevre yolu güzergahında 7 köprülü kavşak, demir yolu üst geçidi, 4 hemzemin geçit, 3 alt geçit ve yaklaşık 80 menfez bulunduğunu belirtti. "Buraya gelip bakıldığında devasa bir çalışmanın yapıldığı görülür. Sona yaklaştık. Asfaltı dökülmüş 12 kilometrelik yolda yerli aracımız Togg ile seyahat ettik. Yolu inceledik. Gayet güzel olmuş." dedi.