Van'da 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 15:59
Başkale'deki operasyonda bir kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi; bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

