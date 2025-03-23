Van'da 48 Yerleşim Birimine Ulaşım Zorlaştı, Bitlis'te Tüm Köy Yolları Açıldı

Van'da etkili kar nedeniyle 48 yerleşim biriminin yolu kapandı. Bitlis'te ise 100 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:28
Van'da 48 Yerleşim Birimine Ulaşım Zorlaştı, Bitlis'te Tüm Köy Yolları Açıldı

Van'da 48 Yerleşim Birimine Ulaşım Zorlaştı

Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 48 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar ve tipi, kent genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle 12 mahalle ve 36 mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği Edremit ilçesinde, tek katlı evler, araçlar ve ağaçlar karla kaplandı.

Bitlis’te Tüm Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Bitlis'te ise iki gün önce etkili olan kar fırtınası nedeniyle kapanan 100 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının tümünü ulaşıma açtıklarını belirtti.

Kurtkan, açılan yollar üzerinde genişletme çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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