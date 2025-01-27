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Van'da 481 Suçlu Yakalandı: Emniyet Operasyonları Sürüyor

Van'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. 75 kişi cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:59
Van'da 481 Suçlu Yakalandı: Emniyet Operasyonları Sürüyor

Van'da Suçlulara Göz Açtırılmıyor

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 481 şüpheli yakalandı. Suç ve suçlularla mücadelenin artırıldığı bu süreçte, emniyet güçleri yüksek bir verimlilik gösterdi.

Operasyonlarla Suç Önleniyor

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirlikleri tarafından 20-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda, arandığı tespit edilen bu şahıslar gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda, şüpheliler adliyeye sevk edildi ve aralarında 75 kişinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu için cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Ele Geçirilen Eşya ve Cezalar

Operasyonlar sırasında, ekipler tarafından tüfek, 3 silah, 2 kurusıkı tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 kopya düzeni için idari para cezası uygulandı.

Van'da suçla mücadele alanındaki bu önemli adımlar, halkın güvenliği için atılmakta ve suç oranlarının düşürülmesine yönelik devam eden çalışmaların bir parçasıdır.

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