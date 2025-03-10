Van'da 49 Kilo 399 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da düzenlenen operasyonlarda 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Üç şüpheliye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:14
Van'da 49 Kilo 399 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Büyüyen Uyuşturucu Operasyonları

Van'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde 49 kilo 399 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması ile ilgili yürütülen mücadeleye dair önemli bilgiler içeriyor.

Operasyonlar ve Gözaltılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar ile bu büyük miktardaki uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda üç şüpheli yakalandı ve bu şahıslara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği vurgulanırken, emniyet güçlerinin kararlılığı da bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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