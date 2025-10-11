Van'da 50 Kişilik Turist Kafilesi Karakovan Balı Hasadı

Giresun'dan gelen turistler arıcı kıyafetleriyle doğrudan üretim sahasında deneyim yaşadı

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, arıcı Ömer Akbulak eşliğinde bir üretim sahasını ziyaret ederek karakovan balı hasadına katıldı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, arıcı kıyafetleri giydikten sonra Akbulak ve tur rehberi tarafından kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin ardından ziyaretçiler, kovanlardan bal hasadı yaptı ve topladıkları balı satın aldı.

İlknur Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin kendileri için sıra dışı olduğunu belirterek, "Çok kolay bir iş olmadığını anladım. Arılara daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştım" dedi ve bu deneyim için teşekkür etti.

Rezzan Gökdeniz ise daha önce benzer görüntüleri televizyondan izlediklerini, ilk kez böyle heyecanlı bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, "Sofralarımızın vazgeçilmezi olan balı kendi elimizle çıkartmak müthiş bir duygu. İnanılmaz keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Osman Tuncer ise 25 yıldır her yıl Van'a geldiğini ancak ilk kez bu etkinliğe katıldığını ve Akbulak'a teşekkür ettiğini belirtti.

Arıcı Ömer Akbulak, bu uygulamayı geleneksel hale getirdiklerini ve etkinliği bu yıl on dördüncü kez organize ettiklerini söyledi. Akbulak, "Misafirlerimizle bal kesimi yapmamızdaki en büyük amaç hem tescilli organik balımızın ne kadar zor şartlarla üretilip sofralara geldiğini anlatmak hem de kentin tanıtımına katkı sağlamak" dedi ve bu yılın ilk bal hasadını misafirlerle yaptıklarını ekledi.

Akbulak, ziyaretçilerin heyecan verici bir deneyim yaşadığını, çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.

