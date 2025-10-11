Van'da 50 Kişilik Turist Kafilesi Karakovan Balı Hasadı

Giresun'dan gelen 50 kişilik turist kafilesi, Van'da arıcı Ömer Akbulak eşliğinde karakovan balı hasadına katıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:12
Van'da 50 Kişilik Turist Kafilesi Karakovan Balı Hasadı

Van'da 50 Kişilik Turist Kafilesi Karakovan Balı Hasadı

Giresun'dan gelen turistler arıcı kıyafetleriyle doğrudan üretim sahasında deneyim yaşadı

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, arıcı Ömer Akbulak eşliğinde bir üretim sahasını ziyaret ederek karakovan balı hasadına katıldı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, arıcı kıyafetleri giydikten sonra Akbulak ve tur rehberi tarafından kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirildi.

Bilgilendirmenin ardından ziyaretçiler, kovanlardan bal hasadı yaptı ve topladıkları balı satın aldı.

İlknur Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin kendileri için sıra dışı olduğunu belirterek, "Çok kolay bir iş olmadığını anladım. Arılara daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştım" dedi ve bu deneyim için teşekkür etti.

Rezzan Gökdeniz ise daha önce benzer görüntüleri televizyondan izlediklerini, ilk kez böyle heyecanlı bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, "Sofralarımızın vazgeçilmezi olan balı kendi elimizle çıkartmak müthiş bir duygu. İnanılmaz keyif aldım" ifadelerini kullandı.

Osman Tuncer ise 25 yıldır her yıl Van'a geldiğini ancak ilk kez bu etkinliğe katıldığını ve Akbulak'a teşekkür ettiğini belirtti.

Arıcı Ömer Akbulak, bu uygulamayı geleneksel hale getirdiklerini ve etkinliği bu yıl on dördüncü kez organize ettiklerini söyledi. Akbulak, "Misafirlerimizle bal kesimi yapmamızdaki en büyük amaç hem tescilli organik balımızın ne kadar zor şartlarla üretilip sofralara geldiğini anlatmak hem de kentin tanıtımına katkı sağlamak" dedi ve bu yılın ilk bal hasadını misafirlerle yaptıklarını ekledi.

Akbulak, ziyaretçilerin heyecan verici bir deneyim yaşadığını, çok güzel dönüşler aldıklarını vurguladı.

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, bir arıcının üretim sahasını ziyaret ederek...

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, bir arıcının üretim sahasını ziyaret ederek arıcı kıyafetleri giydi ve karakovan balı hasadına katıldı. Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, arıcı Ömer Akbulak (solda) tarafından misafir edildi. Arıcı kıyafetleri giyen turistlere, Akbulak ve tur rehberi tarafından kovanların bulunduğu bölgede dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

Giresun'dan Van'a gelen 50 kişilik turist kafilesi, bir arıcının üretim sahasını ziyaret ederek...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 10. Alimler Buluşması başladı — Yapıcıoğlu'ndan çağrı
2
Sarıkamış'ta Orman Yangını: Yaklaşık 1 Hektar Zarar
3
Yüksel: 'Terörsüz Türkiye' hedefi — Mardin'de "analara ağlamayacak" Türkiye mesajı
4
Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Üçüncü Kez Geldi: Madenci Korosu Karşıladı
5
Türkiye'yi Uçuracak Motorlar PowerCraft Motor Okulu'nda Gelişiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomik Kalkınma Vurgusu
7
Hatay'da Yeşilay'ın 'Sağlıklı Yarınlar' Bisiklet Turu

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?