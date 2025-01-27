Van'da 55 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonunda Büyük Ele Geçirme

Van'da geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarda, 55 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak adli işleme tabi tutuldu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiği bildirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda dikkat çekici sonuçlar elde etti.

Yapılan baskınlarda toplamda 25 kilo 300 gram eroin, 21 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ve 8 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Bu operasyonlar, polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'da geçen hafta 55 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.