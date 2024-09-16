Van'da 57 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Van ilinde düzenlenen bir operasyonda toplamda 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Uyuşturucu Maddelerin Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçilerinden biri olan uyuşturucu çetelerine yönelik bir darbe daha gerçekleştirildi. Van hudut hattında yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 30 bin 960 gram metamfetamin ile 26 bin 180 gram esrar ele geçirildi. Bu maddeler, jandarma birimlerine teslim edilmiştir." şeklinde ifadelere yer verildi.