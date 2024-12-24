DOLAR
35,25 0,02%
EURO
36,78 -0,33%
ALTIN
2.968 -0,42%
BITCOIN
3.326.896,14 -1%

Van'da 72 Suçlu Yakalandı: Jandarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Van'da, farklı suçlardan aranan 72 şüpheli, Jandarma'nın yürüttüğü operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:47
Van'da 72 Suçlu Yakalandı: Jandarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Van'da Farklı Suçlardan Araştırılan 72 Şüpheli Yakalandı

Van'da, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şüpheli, Jandarma'nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Aralık tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte 78.255 kişi ve 64.521 araç sorgulandı.

Yürütülen çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalanırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan ek çalışmalarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve aralarında 15 kişinin tutuklandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Eğitim Gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Kanunu Öne Çıkıyor
2
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
3
Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak
4
Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü
5
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
6
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
7
Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak