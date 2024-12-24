Van'da 72 Suçlu Yakalandı: Jandarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Van'da Farklı Suçlardan Araştırılan 72 Şüpheli Yakalandı

Van'da, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 72 şüpheli, Jandarma'nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Aralık tarihleri arasında kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu süreçte 78.255 kişi ve 64.521 araç sorgulandı.

Yürütülen çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 62 şüpheli yakalanırken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan ek çalışmalarda da 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve aralarında 15 kişinin tutuklandığı belirtildi.