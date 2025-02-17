Van'da 92 Kilo Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 92 kilo 507 gram uyuşturucu ele geçirildi. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele amacıyla etkin çalışmalarına devam ediyor.

Operasyon Detayları

10-16 Şubat tarihleri arasında Başkale, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde toplam 11 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 87 kilo 307 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 200 gram eroin ve 169 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltılar Ve Mücadele

Yapılan operasyonlar neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı kararlı bir mücadele sürdürmeye devam edecek.