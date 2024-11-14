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Van'da Aileler, DEM Parti Önündeki Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da dağa kaçırılan çocuklarını arayan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylemlerine sürdürdü. Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundular.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:15
Van'da Aileler, DEM Parti Önündeki Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da Ailelerin Çağrısı Sürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti binasının önüne kadar yürüdü.

Müzikle Yükselen Tepki

DEM Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Eyleme katılan Fevzi Yağmur, 9 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtti. Yağmur, "Oğlum, seni her yerde arıyorum. Gel teslim ol. Annen ve ben seni bekliyoruz. Sana hiç iyilik yapmadık mı? Ne olur devlete teslim ol. Birçok kişi gelip teslim oldu. Her gece senin için ağlıyoruz" dedi.

Ailelerin Azmi ve Kararlılığı

Kızına kavuşmak için yıllardır eylem yaptığını dile getiren Nazlı Sancar ise, "Devletimizin gücüyle emeğimiz boşa gitmiyor. Müzikle bizi bastıramazlar. Biz boynumuzu eğmiyoruz. İlk gün de söylediğim gibi evlatlarımızı söke söke alacağız. Düşmanın kapısından ayrılmayacağız. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın elindeki kalemi kırdılar ve silah verdiler. Çocuklarımızın ellerine kalem yakışıyordu" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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