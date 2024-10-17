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Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Van'da çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten aileler, eylemlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:26
Van'da Aileler Evlat Nöbetine Devam Ediyor

Vanlı Ailelerden Evlat Nöbeti

Van'da, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) önündeki eylemlerini sürdürüyor. Menekşe Sokak'ta toplanan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Teröre ve Partiye Tepki

Aileler, PKK ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getirerek, çocuklarının teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Yıllardır Beklenen Çığlıklar

Oğlunun 2014 yılında kaçırıldığını ifade eden İbrahim Ereğli, "Yıllardır ondan haber alamadım. Oğlum için bu eyleme katıldım, ona kavuşmak için mücadele ediyorum. Oğlum, sesimizi duyuyorsan lütfen gel ve teslim ol" şeklinde konuştu.

Kayıp Çocuklar İçin Mücadele

Kızı için eyleme katılan Nazlı Sancar ise, "Çocuklarımıza kavuşana kadar bu eyleme devam edeceğiz. DEM Parti'liler hiç bir zaman derdimizi dinlemedi, acımızı paylaşmadı. Çocuklarımızı, DEM Parti ve PKK'dan istiyoruz" dedi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

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