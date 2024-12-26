Van'da Aileler Eylemlerine Devam Ediyor: PKK'ya Tepki

Van'da Aileler Uğruna Mücadele Ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukların aileleri, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da aralıksız devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, parti binasının önüne kadar yürüdü.

Ailelerden Teslim Olma Çağrısı

Eyleme katılan aileler, PKK ve DEM Parti'ye karşı tepkilerini dile getirdi. Çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan aileler, bu kararın önemine dikkat çekti. Anne Nazlı Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıyla kavuşuncaya kadar mücadele edeceğini belirtti. "Evlatlarımızın devlete kavuşması için buradan ayrılmayacağız. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz güçlü ve merhametlidir," dedi.

Ailelerin Duygusal Çağrıları

Bir diğer anne olan Zümrüt Salim, evladına ve diğer kayıplara teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devletimize teslim ol. Seni her yerde arıyorum. Yıllardır dönmeni bekliyoruz," şeklinde konuştu. Aileler, bu eylemlerle evlatlarını geri kazanma umudunu sürdürmeye devam ediyor.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.