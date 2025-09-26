Van'da AK Parti Kadın Kolları Toplantısı: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Van'da AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı

Van'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı, Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kadınların toplumdaki rolü, teşkilat çalışmaları ve bölgedeki güvenlik hassasiyeti ele alındı.

Derya Bakbak: "Terörsüz Türkiye süreci" ve TBMM komisyonu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kadınları "toplumun en dinamik ve en güçlü unsurları" olarak tanımladı. Bakbak, "Terörsüz Türkiye süreci"nin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destekleriyle Terörsüz Türkiye sürecine emek verilmekte. Bu sürecin ilerlemesi çok önemli. Çünkü birçok anne, baba evladını, birçok evlat babasını, birçok kadın eşini kaybetti. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakbak, sürecin sağlıklı ilerlemesi için TBMM bünyesinde komisyon kurulduğunu hatırlattı ve hedeflerini şöyle özetledi: "Evlatlarımız en iyi okullara gitsin, anneler çocuklarını kaygıyla okula göndermesin, babalar rahatça işine gitsin. Düğünlerimiz, cenazelerimiz birlikte olsun. Şehit annelerimizin yürekleri serin olsun. Her zaman yanlarındayız."

Gerçek Tekin: Kadınların siyasetteki rolü

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, partinin bir dava hareketi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlarımız siyasette söz sahibi, aile değerlerini yaşatıyor" dedi. Tekin, Vanlı kadınların mücadelenin merkezinde, "alnı açık, yüreği cesur" biçimde çalıştıklarını belirtti ve teşkilata övgüde bulundu.

Teşkilattan mesajlar: Türkmenoğlu, Arvas ve Alpaslan

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, teşkilatçılığın meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, gönül veren kadınların fedakarca çalıştığını ve başarılarıyla gurur duyduklarını aktardı. AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, Cumhurbaşkanı liderliğinde davanın "hem kalbi hem de vicdanı" olduklarını söyledi: "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye demektir. 13 ilçemizde aktif ve dinamik teşkilat yapımızla sahadayız. Son 1 yılda 4 bin 500'ün üzerinde yeni kadın üyemizi teşkilatımıza kazandırdık. 8 binin üzerinde ev ziyareti gerçekleştirdik."

Toplantıda yapılan konuşmalar ve vurgular, hem bölgedeki güvenlik hassasiyetine hem de AK Parti Kadın Kolları'nın saha çalışmalarına dikkat çekti.

