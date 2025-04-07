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Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadını Kurtardı

Başkale'de rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:37
Van'da Ambulans Helikopter Hamile Kadını Kurtardı

Hamile Kadın İçin Havalimanı Seferi

Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan acil durum, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çözüldü. Rahatsızlanan 25 yaşındaki hamile kadın, ambulan helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı.

Hızla Müdahale

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 35 haftalık hamile kadının Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Ancak, kadının ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyduğu tespit edilince Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Hızla harekete geçen sağlık ekipleri, ambulans helikopteri olay yerine yönlendirdi ve kadını güvenli bir şekilde helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçurdular.

Durumunun İyi Olduğu Açıklandı

Kadının sağlık durumunun stable olduğu ve gerekli tedaviye alındığı bildirildi. Bu tür acil durumlarda ambulans helikopterlerin sağladığı hızlı ulaşım, hayati öneme sahip olmaktadır.

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma...

Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

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